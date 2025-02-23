В Германии началось голосование на досрочных выборах в Бундестаг

В Германии начались досрочные выборы в Бундестаг — парламент ФРГ. Избирательные участки открылись по всей стране в 8 утра (10:00 по мск). За 630 мест в однопалатный парламент поборются 4 506 кандидатов.

Отдать голос за избранного кандидата в этот раз смогут примерно 59,2 млн жителей страны. По окончании процесса выборов на основании распределения мандатов в Бундестаге сформируют новое правительство во главе с новым канцлером. Напомним, в Германии используют смешанную избирательную систему, сочетающую мажоритарный и пропорциональный принципы. Следовательно, половина депутатов избирается путём прямого голосования на обозначенных участках, оставшаяся часть — по партийным спискам.

В грядущих выборах в Бундестаг примут участие 29 партий, хотя изначально была допущена 41. На данный момент наиболее высокие шансы занять место в парламенте имеют: консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые», «Альтернатива для Германии» (АдГ), Левая партия, Свободная демократическая партия Германии (СвДП) и партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW).

Участки для избирателей будут открыты до 18:00 (20:00 по мск). Сразу после их закрытия телеканалы ARD и ZDF опубликуют первые данные экзитполов. Предварительные официальные данные от ЦИК ФРГ ожидаются в ночь на понедельник, окончательные — в последующие дни.

На данный момент социологические институты пророчат победу блоку ХДС/ХСС, который может набрать около 29-30% голосов. Следом за ним с прогнозом 20-22% следует «Альтернатива для Германии». Социал-демократы могут рассчитывать лишь на третью позицию, их рейтинг составляет лишь 15-16%.