Экономика ФРГ при Шольце побила антирекорд за всю историю

При канцлере Германии Олафе Шольце доля страны в мировой экономике упала до рекордно низких 3,08% по итогам 2024 года. Всего за три года он умудрился опустить этот показатель на 0,24 процентного пункта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Максимального показателя доля Германии в мировой экономики достигала в 1991 году. Тогда немецким канцлером был Гельмут Коль, а вклад страны в мировое ВВП был на уровне 5,4%. В переводе на деньги — это 1,7 трлн долларов из 31,1 трлн долларов всего мира. При Ангеле Меркель этот показатель начал незначительно снижаться. За 16 лет её правления он сократился на 0,62 процентных пункта.