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22 февраля, 07:30

Экономика ФРГ при Шольце побила антирекорд за всю историю

Доля ФРГ в мировой экономике при Шольце упала до рекордно низких 3,08%

При канцлере Германии Олафе Шольце доля страны в мировой экономике упала до рекордно низких 3,08% по итогам 2024 года. Всего за три года он умудрился опустить этот показатель на 0,24 процентного пункта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Максимального показателя доля Германии в мировой экономики достигала в 1991 году. Тогда немецким канцлером был Гельмут Коль, а вклад страны в мировое ВВП был на уровне 5,4%. В переводе на деньги — это 1,7 трлн долларов из 31,1 трлн долларов всего мира. При Ангеле Меркель этот показатель начал незначительно снижаться. За 16 лет её правления он сократился на 0,62 процентных пункта.

Завтра, 23 февраля, в ФРГ пройдут досрочные парламентские выборы. Ранее Шольц потребовал, чтобы Германию пригласили за стол переговоров по Украине. Он написал на своей странице в соцсети Х, что безопасность Европы должна обсуждаться с европейцами.

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TASS / Focke Strangmann/ dpa/picture-alliance

Полина Никифорова
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