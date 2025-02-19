Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 20:14

Шольц увидел опасность в словах Трампа о диктатуре Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике президента США Дональда Трампа за его недавнее заявление о Владимире Зеленском. Немецкий лидер подчеркнул, что называть бывшего актёра диктатором не только несправедливо, но и опасно. Об этом пишет Der Spiegel.

«Просто неправильно и опасно отказывать Зеленскому в демократической легитимности», — заявил канцлер.

Шольц подчеркнул, что Зеленский был избран законным путём, а невозможность проведения выборов в условиях военного конфликта соответствует украинской конституции. Любые утверждения, которые этому противоречат, не соответствуют действительности, считает глава кабмина.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок также раскритиковала высказывание Трампа. В интервью телеканалу ZDF она отметила, что подобные заявления являются абсолютно абсурдными и не имеют под собой оснований.

Вице-президент США пригрозил Зеленскому последствиями за выходки в адрес Трампа
Вице-президент США пригрозил Зеленскому последствиями за выходки в адрес Трампа

Напомним, что Трамп назвал Зеленского диктатором 19 февраля, указав на его низкие рейтинги. Американский лидер также обвинил главу киевского режима в желании продолжать конфликт на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Германия
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Олаф Шольц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar