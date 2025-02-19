Шольц увидел опасность в словах Трампа о диктатуре Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике президента США Дональда Трампа за его недавнее заявление о Владимире Зеленском. Немецкий лидер подчеркнул, что называть бывшего актёра диктатором не только несправедливо, но и опасно. Об этом пишет Der Spiegel.

«Просто неправильно и опасно отказывать Зеленскому в демократической легитимности», — заявил канцлер.

Шольц подчеркнул, что Зеленский был избран законным путём, а невозможность проведения выборов в условиях военного конфликта соответствует украинской конституции. Любые утверждения, которые этому противоречат, не соответствуют действительности, считает глава кабмина.