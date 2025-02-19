Шольц увидел опасность в словах Трампа о диктатуре Зеленского
Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике президента США Дональда Трампа за его недавнее заявление о Владимире Зеленском. Немецкий лидер подчеркнул, что называть бывшего актёра диктатором не только несправедливо, но и опасно. Об этом пишет Der Spiegel.
«Просто неправильно и опасно отказывать Зеленскому в демократической легитимности», — заявил канцлер.
Шольц подчеркнул, что Зеленский был избран законным путём, а невозможность проведения выборов в условиях военного конфликта соответствует украинской конституции. Любые утверждения, которые этому противоречат, не соответствуют действительности, считает глава кабмина.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок также раскритиковала высказывание Трампа. В интервью телеканалу ZDF она отметила, что подобные заявления являются абсолютно абсурдными и не имеют под собой оснований.
Напомним, что Трамп назвал Зеленского диктатором 19 февраля, указав на его низкие рейтинги. Американский лидер также обвинил главу киевского режима в желании продолжать конфликт на Украине.
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