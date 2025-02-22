Оставшийся за бортом Шольц вымаливает приглашение на переговоры после звонка Зеленского
Шольц после беседы с Зеленским потребовал позвать ЕС и Украину на переговоры
Канцлер Германии Олаф Шольц, расстроенный, что ему не зарезервировали место за столом переговоров по Украине, попросил пригласить его принять участие в процессе. Об этом он написал в соцсети Х после беседы с Владимиром Зеленским.
«Украина должна иметь место за столом переговоров о мире. Вопросы европейской безопасности должны обсуждаться с европейцами», — требует немецкий политик.
Ранее испуганный критикой администрации президента США Владимир Зеленский начал названивать всем своим европейским союзникам в поисках поддержки. За сутки украинский политик обзвонил семь лидеров ЕС, в числе которых был и сам Олаф Шольц. Тем временем Трамп анонсировал второй раунд переговоров между представителями Москвы и Вашингтона, посвящённый ситуации на Украине.
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