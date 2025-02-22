Экс-депутат бундестага предрёк «немецкий Майдан» после выборов в парламент Германии
Экс-депутат бундестага Гердт: После выборов в ФРГ могут начаться протесты
После выборов в парламент Германии, начало которых назначено на 23 февраля, в стране могут вспыхнуть масштабные волнения. Об этом заявил экс-депутат бундестага, председатель Международного совета русских немцев Вальдемар Гердт.
Бывший парламентарий считает, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) становится всё более популярной в немецком обществе, но другие политические силы по-прежнему отказываются создавать с ними коалицию, и ситуация может измениться только если «американцы додавят этот вопрос». Сам Гердт прогнозирует, что победителем на выборах станет блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) под предводительством Фридриха Мерца.
«Когда все поймут, что АдГ больше нельзя запретить, то проигравшие выведут на улицы левых активистов. Создать немецкий Майдан в таких условиях очень легко. Если сотни тысяч выйдут на улицу, то хватит всего лишь нескольких провокаций. Так что не выиграет никто. Немецкий народ уже проиграл», — объяснил он в беседе с «Газетой.ru».
Собеседник издания добавил, что внутриполитическая ситуация в ФРГ значительно ухудшилась при канцлере Олафе Шольце. За подтверждением далеко ходить не придётся: немецкая промышленность переносит производства за границу, люди лишаются рабочих мест, большая часть граждан закредитована. Вишенкой на торте выступает распространение «оголтелой гендерной идеологии», заключил политик.
Ранее Life.ru рассказывал о мощной просадке немецкой экономики при Олафе Шольце. Под руководством канцлера экономическая доля «локомотива ЕС» опустилась до рекордно низкого значения в 3,08% относительно мировых показателей по результатам 2024 года. К слову, Фридрих Мерц, чья коалиция лидирует по результатам общественных опросов на грядущих выборах в парламент, считает, что Германии необходимо будет восстанавливать отношения с Россией.
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