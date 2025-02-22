Экс-депутат бундестага предрёк «немецкий Майдан» после выборов в парламент Германии

После выборов в парламент Германии, начало которых назначено на 23 февраля, в стране могут вспыхнуть масштабные волнения. Об этом заявил экс-депутат бундестага, председатель Международного совета русских немцев Вальдемар Гердт.

Бывший парламентарий считает, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) становится всё более популярной в немецком обществе, но другие политические силы по-прежнему отказываются создавать с ними коалицию, и ситуация может измениться только если «американцы додавят этот вопрос». Сам Гердт прогнозирует, что победителем на выборах станет блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) под предводительством Фридриха Мерца.

«Когда все поймут, что АдГ больше нельзя запретить, то проигравшие выведут на улицы левых активистов. Создать немецкий Майдан в таких условиях очень легко. Если сотни тысяч выйдут на улицу, то хватит всего лишь нескольких провокаций. Так что не выиграет никто. Немецкий народ уже проиграл», — объяснил он в беседе с «Газетой.ru».