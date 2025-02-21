В Германии раскрыли потраченную на Украину сумму за три года СВО

Германия потратила на помощь Украине 40 миллиардов евро, став европейской страной, оказавшей Киеву самую большую поддержку. Она также взяла на себя затраты на беженцев. Об этом в интервью испанской газете El País заявил глава Ведомства федерального канцлера, министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт.

Он также объяснил, что перед началом СВО у ФРГ вообще не было такой достаточно крупной оборонной промышленности. Тем самым государство не могло удовлетворить потребности Киеву в вооружении. При этом СМИ постоянно критиковали Германию за недостаточные поставки оружия ВСУ, а население – за то, что она затягивает войну.

«Даже для богатой страны, такой как Германия, привлечение таких сумм является серьёзным вызовом. В коалиции правительства не было консенсуса относительно возможности использования новых кредитов для поддержки Украины», — говорит Шмидт.

По его словам, основной задачей Берлина всегда было и остаётся обеспечение поддержки населения в вопросах помощи Киеву.