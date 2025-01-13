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Регион
13 января, 15:12
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Германия передала Киеву новейшую колёсную гаубицу

Welt: Германия передала Украине первую из 54 САУ «Boxer RCH 155»

САУ «Boxer RCH 155». Обложка © Wikipedia / Krauss-Maffei Wegmann GmbH &amp; Co.

САУ «Boxer RCH 155». Обложка © Wikipedia / Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co.

Германия передала Киеву первую современную гаубицу «Boxer RCH 155». Как сообщает издание Welt, передача прошла на территории предприятия компании Rheinmetall в Касселе с участием министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и посла Украины Алексея Макеева.

«Это сигнал, что Украина может на нас положиться. Германия готова взять на себя ответственность в Европе», — подчеркнул Писториус во время передачи вооружения.

Министр дополнил, что всего немецкая сторона направит Украине 54 таких установки, причём шесть из них останутся в Германии для обучения солдат ВСУ. В статье указано, что САУ «Boxer RCH 155» оснащена автоматизированным артиллерийским модулем AGM. Для цифрового управления вооружения достаточно экипажа, состоящего из водителя и командира. Заявленная дальность установки — до 54 км при стрельбе высокоточными снарядами, а темп стрельбы — девять выстрелов в минуту.

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А ранее Life.ru сообщал, что немецкий концерн Rheinmetall передал Украине первую БМП Lynx KF41. Военную технику обещали не только доставлять в готовом виде, но и производить на территории Незалежной.

Дарья Нарыкова
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