Германия передала Киеву новейшую колёсную гаубицу

Германия передала Киеву первую современную гаубицу «Boxer RCH 155». Как сообщает издание Welt, передача прошла на территории предприятия компании Rheinmetall в Касселе с участием министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и посла Украины Алексея Макеева.

«Это сигнал, что Украина может на нас положиться. Германия готова взять на себя ответственность в Европе», — подчеркнул Писториус во время передачи вооружения.

Министр дополнил, что всего немецкая сторона направит Украине 54 таких установки, причём шесть из них останутся в Германии для обучения солдат ВСУ. В статье указано, что САУ «Boxer RCH 155» оснащена автоматизированным артиллерийским модулем AGM. Для цифрового управления вооружения достаточно экипажа, состоящего из водителя и командира. Заявленная дальность установки — до 54 км при стрельбе высокоточными снарядами, а темп стрельбы — девять выстрелов в минуту.