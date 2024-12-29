Обновлённая САУ «Мальва» засветилась в зоне СВО и приковала внимание экспертов необычной особенностью
НМ ДНР показала работу САУ «Мальва» с дальностью стрельбы до 50 километров
САУ на колёсном шасси 2С43 «Мальва». Обложка © Telegram / Народная милиция ДНР
Применение новейшей 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) на колёсном шасси 2С43 «Мальва» в зоне специальной военной операции запечатлели на видео. Зрелищными кадрами поделилась Народная милиция ДНР.
Боевая работа САУ на колёсном шасси 2С43 «Мальва». Видео © Telegram / Народная милиция ДНР
Офицер с позывным Лесник рассказал, что благодаря новому снаряду увеличенной дальности установка научилась поражать цели на расстоянии до 50 километров. Наведение на цель осуществляется при помощи дрона и автоматизированной системы управления огнём. Новое шасси увеличило мобильность САУ, а от вражеских БПЛА машину оберегает штатный комплект защиты.
Telegram-канал «Военный осведомитель» обратил внимание на то, что установленное на показанной САУ орудие напоминает пушку 2А36 из семейства «Гиацинт», которая обладает лучшей баллистикой и большим потенциалом по увеличению дальности.
«По факту мы видим новую САУ, построенную на шасси БАЗ-6910-027 «Вощина». Это может быть как опытный образец, так и серийная машина, созданная в рамках мобилизационного варианта. Возможно, это модернизированный вариант «Мальвы», и теперь все новые 2С43 будут производиться в таком исполнении», — предположили авторы канала.
Напомним, что первую партию новейших САУ «Мальва» Вооружённые силы РФ получили осенью прошлого года. Самоходка уже доказала свою эффективность в зоне СВО и даже выдержала попадание из американской РСЗО HIMARS.