Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 декабря, 21:43

Обновлённая САУ «Мальва» засветилась в зоне СВО и приковала внимание экспертов необычной особенностью

НМ ДНР показала работу САУ «Мальва» с дальностью стрельбы до 50 километров

САУ на колёсном шасси 2С43 «Мальва». Обложка © Telegram / Народная милиция ДНР

САУ на колёсном шасси 2С43 «Мальва». Обложка © Telegram / Народная милиция ДНР

Применение новейшей 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) на колёсном шасси 2С43 «Мальва» в зоне специальной военной операции запечатлели на видео. Зрелищными кадрами поделилась Народная милиция ДНР.

Боевая работа САУ на колёсном шасси 2С43 «Мальва». Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

Офицер с позывным Лесник рассказал, что благодаря новому снаряду увеличенной дальности установка научилась поражать цели на расстоянии до 50 километров. Наведение на цель осуществляется при помощи дрона и автоматизированной системы управления огнём. Новое шасси увеличило мобильность САУ, а от вражеских БПЛА машину оберегает штатный комплект защиты.

Telegram-канал «Военный осведомитель» обратил внимание на то, что установленное на показанной САУ орудие напоминает пушку 2А36 из семейства «Гиацинт», которая обладает лучшей баллистикой и большим потенциалом по увеличению дальности.

«По факту мы видим новую САУ, построенную на шасси БАЗ-6910-027 «Вощина». Это может быть как опытный образец, так и серийная машина, созданная в рамках мобилизационного варианта. Возможно, это модернизированный вариант «Мальвы», и теперь все новые 2С43 будут производиться в таком исполнении», — предположили авторы канала.

Ай да "Мальва": Российская самоходная гаубица оказалась HIMARS не по зубам
Ай да "Мальва": Российская самоходная гаубица оказалась HIMARS не по зубам

Напомним, что первую партию новейших САУ «Мальва» Вооружённые силы РФ получили осенью прошлого года. Самоходка уже доказала свою эффективность в зоне СВО и даже выдержала попадание из американской РСЗО HIMARS.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar