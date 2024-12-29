Обновлённая САУ «Мальва» засветилась в зоне СВО и приковала внимание экспертов необычной особенностью

Применение новейшей 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) на колёсном шасси 2С43 «Мальва» в зоне специальной военной операции запечатлели на видео. Зрелищными кадрами поделилась Народная милиция ДНР.

Боевая работа САУ на колёсном шасси 2С43 «Мальва». Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

Офицер с позывным Лесник рассказал, что благодаря новому снаряду увеличенной дальности установка научилась поражать цели на расстоянии до 50 километров. Наведение на цель осуществляется при помощи дрона и автоматизированной системы управления огнём. Новое шасси увеличило мобильность САУ, а от вражеских БПЛА машину оберегает штатный комплект защиты.

Telegram-канал «Военный осведомитель» обратил внимание на то, что установленное на показанной САУ орудие напоминает пушку 2А36 из семейства «Гиацинт», которая обладает лучшей баллистикой и большим потенциалом по увеличению дальности.