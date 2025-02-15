ФРГ и Украина подписали договор о создании Unity Hubs для украинских беженцев
На Мюнхенской конференции по безопасности власти Германии и Украины подписали соглашение о намерениях создать так называемые Unity Hubs («Центры единства»), которые будут помогать украинским беженцам в поиске жилья и трудоустройстве на территории Украины. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Германии.
Согласно информации из ведомства, это соглашение определяет ключевые направления работы Unity Hubs. В частности, акцент будет сделан на консультировании и поддержке украинцев, желающих добровольно вернуться на родину и найти работу как на Украине, так и в Германии.
Кроме того, как отметили в министерстве, Unity Hubs станут важными контактными пунктами для украинских беженцев в Германии, предлагая разнообразные культурные мероприятия на украинском и немецком языках, а также языковые курсы и занятия по страноведению.
А ранее Life.ru рассказывал, что украинским беженцам призывного возраста показали на выход. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинцы призывного возраста должны вернуться на родину и взять в руки оружие для защиты своей страны.
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