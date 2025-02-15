ФРГ и Украина подписали договор о создании Unity Hubs для украинских беженцев

На Мюнхенской конференции по безопасности власти Германии и Украины подписали соглашение о намерениях создать так называемые Unity Hubs («Центры единства»), которые будут помогать украинским беженцам в поиске жилья и трудоустройстве на территории Украины. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Германии.

Согласно информации из ведомства, это соглашение определяет ключевые направления работы Unity Hubs. В частности, акцент будет сделан на консультировании и поддержке украинцев, желающих добровольно вернуться на родину и найти работу как на Украине, так и в Германии.

Кроме того, как отметили в министерстве, Unity Hubs станут важными контактными пунктами для украинских беженцев в Германии, предлагая разнообразные культурные мероприятия на украинском и немецком языках, а также языковые курсы и занятия по страноведению.