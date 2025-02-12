Вон из Польши! Украинским беженцам призывного возраста показали на выход
МО Польши: Украинцы призывного возраста должны уехать и воевать за свою страну
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинцы призывного возраста должны вернуться на родину и взять в руки оружие для защиты своей страны. Эту тему глава ведомства обсудил в эфире местной радиостанции RadioZET.
«Те, которые находятся в призывном возрасте, то конечно, естественно», — сказал Косиняк-Камыш, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее стало известно, что украинцы возглавили топ по числу преступлений в Польше среди иностранцев. Лишь за последний год беженцы из Незалежной 9 753 раза нарушали закон.
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