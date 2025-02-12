Вон из Польши! Украинским беженцам призывного возраста показали на выход

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинцы призывного возраста должны вернуться на родину и взять в руки оружие для защиты своей страны. Эту тему глава ведомства обсудил в эфире местной радиостанции RadioZET.

«Те, которые находятся в призывном возрасте, то конечно, естественно», — сказал Косиняк-Камыш, отвечая на соответствующий вопрос.