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12 февраля, 02:25

Вон из Польши! Украинским беженцам призывного возраста показали на выход

МО Польши: Украинцы призывного возраста должны уехать и воевать за свою страну

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинцы призывного возраста должны вернуться на родину и взять в руки оружие для защиты своей страны. Эту тему глава ведомства обсудил в эфире местной радиостанции RadioZET.

«Те, которые находятся в призывном возрасте, то конечно, естественно», — сказал Косиняк-Камыш, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее стало известно, что украинцы возглавили топ по числу преступлений в Польше среди иностранцев. Лишь за последний год беженцы из Незалежной 9 753 раза нарушали закон.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Тимур Хингеев
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