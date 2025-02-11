Украинцы стали лидерами по преступности среди иностранцев в Польше
Полиция Польши: Украинцы стали лидерами по числу преступлений среди иностранцев
В 2024 году граждане Украины стали лидерами по количеству преступлений в Польше, которые совершили иностранцы. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовало Главное управление польской полиции.
По данным ведомства, украинцы в Польше нарушили закон 9 753 раза. В основном, жителей Незалежной задерживали за езду в нетрезвом виде — 2 943 случая. Кроме того, правоохранительные органы 930 раз арестовывали украинцев за кражи и 461 раз — за мошенничество.
В полиции уточнили, что второе место по количеству совершённых преступлений досталось гражданам Грузии. В прошлом году было арестовано 1 780 человек. Причём 472 случая были связаны с кражами, 334 — с ездой в пьяном состоянии, 200 — с хранением наркотических веществ. Всего в 2024 году иностранцы совершили в Польше 16 437 преступлений. Согласно полицейскому отчёту, это на 857 случаев меньше, чем в 2023 году.
А в России тем временем число преступлений в 2024 году снизилось на 1,8 %. По данным МВД, число противоправных деяний против личности сократилось на 7,7 %, в том числе убийств и покушений на убийство – на 9,8 %, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 8,1 %.
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