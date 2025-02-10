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Регион
10 февраля, 13:23
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Украинские беженцы массово бегут из Польши

InPoland: Украинцы массово покидают Польшу и селятся в Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Suburbanium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Suburbanium

Украинские беженцы начали активно покидать Польшу и переезжать в Германию. Об этом сообщает inPoland, ссылаясь на данные Европейского статистического бюро (Eurostat).

В статье отмечается, что наблюдается тенденция миграции украинцев из Центрально-Восточной Европы в западные и южные регионы Европы. Основные причины переезда из Польши в Германию включают более высокие заработные платы, лучшие социальные пособия и более качественные медицинские услуги.

По состоянию на конец 2024 года, в Германии проживало более 1,14 миллиона украинских беженцев, что составляет 27,2% от общего числа украинцев, переселившихся в страны Европейского Союза. В то же время число граждан Украины в Польше уменьшилось с 1,3 миллиона в 2022 году до 983,8 тысячи — в 2024-м.

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Ранее украинских беженцев предупредили об угрозе облав и притеснений в Польше. Правые политические силы в ходе избирательной кампании хотят использовать страхи поляков, утверждая, что безработные украинцы, прибывшие в страну, получают социальные пособия.

Марина Фещенко
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