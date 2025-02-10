Украинские беженцы массово бегут из Польши

Украинские беженцы начали активно покидать Польшу и переезжать в Германию. Об этом сообщает inPoland, ссылаясь на данные Европейского статистического бюро (Eurostat).

В статье отмечается, что наблюдается тенденция миграции украинцев из Центрально-Восточной Европы в западные и южные регионы Европы. Основные причины переезда из Польши в Германию включают более высокие заработные платы, лучшие социальные пособия и более качественные медицинские услуги.

По состоянию на конец 2024 года, в Германии проживало более 1,14 миллиона украинских беженцев, что составляет 27,2% от общего числа украинцев, переселившихся в страны Европейского Союза. В то же время число граждан Украины в Польше уменьшилось с 1,3 миллиона в 2022 году до 983,8 тысячи — в 2024-м.