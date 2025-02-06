Украинских беженцев предупредили об угрозе облав и притеснений в Польше

В Польше могут возникнуть уличные конфликты между местными жителями и украинскими беженцами. Об этом предупредила украинская активистка Наталья Панченко в интервью польскому изданию Do Rzeczy.

По её словам, правые политические силы в ходе избирательной кампании используют страхи поляков, утверждая, что безработные украинцы, прибывшие в страну, получают социальные пособия. Панченко отметила, что в украинских СМИ и интернете всё чаще появляются сообщения о том, что украинцы в Польше сталкиваются с враждебностью. Она считает, что это может привести к эскалации конфликтов.

«Это представляет собой серьёзную угрозу для поляков, поскольку каждый десятый житель Польши - украинец. Увеличение враждебности между украинцами и поляками становится всё более опасным, особенно для Польши,» - добавила она.

Активистка также подчеркнула, что столкновения между беженцами и поляками неизбежно приведут к погромам, поджогам и другим актам разрушения имущества. Издание напоминает, что ранее Панченко высказывала мнение о том, что Гданьск является немецким городом, и призывала к протестам после трагической гибели украинца во Вроцлаве. Она также настаивает на том, чтобы украинская община имела своих представителей в польском Сейме.