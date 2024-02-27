Братское бездушие: Украинку изнасиловали прямо в центре Варшавы, но поляки никак не отреагировали
Fakt: В Польше неизвестный изнасиловал украинку прямо в центре Варшавы
В Польше, в центре Варшавы, 20-летняя украинка подверглась изнасилованию. Неизвестный утащил её в подворотню на глазах у множества людей, однако никто не отреагировал, сообщает польская газета Fakt.
Всё произошло на улице: злоумышленник подошёл к пострадавшей сзади, надел ей на голову балаклаву, достал нож, схватил девушку сзади и потащил в подворотню многоквартирного дома. Там он стал её душить и срывать одежду, а затем изнасиловал. Прохожие никак не реагировали на происходящее, даже когда девушка, заплаканная и полураздетая, осталась одна.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина похитил свою бывшую девушку прямо у дверей её дома, запер на чердаке и угрожал расправой, вооружившись ножом. Однако подруга потерпевшей успела вызвать полицейских, которые задержали преступников и вызволили пленницу.
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