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27 февраля, 19:18

Братское бездушие: Украинку изнасиловали прямо в центре Варшавы, но поляки никак не отреагировали

Fakt: В Польше неизвестный изнасиловал украинку прямо в центре Варшавы

В Польше, в центре Варшавы, 20-летняя украинка подверглась изнасилованию. Неизвестный утащил её в подворотню на глазах у множества людей, однако никто не отреагировал, сообщает польская газета Fakt.

Всё произошло на улице: злоумышленник подошёл к пострадавшей сзади, надел ей на голову балаклаву, достал нож, схватил девушку сзади и потащил в подворотню многоквартирного дома. Там он стал её душить и срывать одежду, а затем изнасиловал. Прохожие никак не реагировали на происходящее, даже когда девушка, заплаканная и полураздетая, осталась одна.

Извращенец со шнурком изнасиловал девушек и заставил заниматься сексом друг с другом на камеру
Извращенец со шнурком изнасиловал девушек и заставил заниматься сексом друг с другом на камеру

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина похитил свою бывшую девушку прямо у дверей её дома, запер на чердаке и угрожал расправой, вооружившись ножом. Однако подруга потерпевшей успела вызвать полицейских, которые задержали преступников и вызволили пленницу.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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