Братское бездушие: Украинку изнасиловали прямо в центре Варшавы, но поляки никак не отреагировали

В Польше, в центре Варшавы, 20-летняя украинка подверглась изнасилованию. Неизвестный утащил её в подворотню на глазах у множества людей, однако никто не отреагировал, сообщает польская газета Fakt.

Всё произошло на улице: злоумышленник подошёл к пострадавшей сзади, надел ей на голову балаклаву, достал нож, схватил девушку сзади и потащил в подворотню многоквартирного дома. Там он стал её душить и срывать одежду, а затем изнасиловал. Прохожие никак не реагировали на происходящее, даже когда девушка, заплаканная и полураздетая, осталась одна.