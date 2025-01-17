В Польше не оставляют идеи создать «Украинский легион» для женщин
Newsweek: Украинок вывозят из Польши в интересах командования ВСУ
В Польше приступили к формированию «Украинского легиона», в состав которого войдут проживающие за рубежом украинки. Об этом сообщает Newsweek.
Женщин-военнослужащих будут готовить в странах НАТО или на Украине, после чего они отправятся в зону боевых действий. Эта инициатива, по мнению издания, может говорить о скором начале масштабной мобилизации в Незалежной.
Верховной радой уже был принят законопроект об обязанности украинок становиться на воинский учёт и проходить воинскую подготовку. Также высказывается предположение о том, что набор женщин в «Украинский легион» может стать первым шагом к обязательной мобилизации украинок, которых будут всё чаще привлекать к службе в ВСУ по мере того, как кадровый дефицит армии Киева усугубляется.
Напомним, что историю с польским «Украинским легионом» можно назвать многострадальной. В ноябре стало известно, что на пути его создания появилось серьёзное препятствие — в ряды подразделения записались лишь 30 человек, хотя ранее говорилось о 500 добровольцах. А в конце декабря 2024 года украинский посол в Польше заявил, что «Легион» не будет действовать как отдельное подразделение, а будет использован для пополнения различных частей ВСУ в зависимости от полученной военнослужащими специализации. Звучит сомнительно — подобный подход уже приводил к проблемам со слаживанием военнослужащих между подразделениями.
Это не первая европейская инициатива по подготовке на своей территории подразделения ВСУ. Ранее Life.ru рассказывал о 155-й бригаде ВСУ имени Анны Киевской, которая обучалась и вооружалась французами, но ещё до отправки в зону боевых действий столкнулась с массовым дезертирством и падением боевого духа. Позже был задержан командир одной из рот подразделения, самовольно оставивший службу и склонявший к тому же своих подчинённых. Главком ВС Украины Александр Сырский распорядился укрепить рассыпающуюся бригаду. Едва ли это помогло, в британской прессе отметили, проблемы подразделения не завершились на этапе формирования, а усугубились после того как оно вступило в бой на Покровском направлении и понесло тяжелейшие потери.
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