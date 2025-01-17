В Польше не оставляют идеи создать «Украинский легион» для женщин

В Польше приступили к формированию «Украинского легиона», в состав которого войдут проживающие за рубежом украинки. Об этом сообщает Newsweek.

Женщин-военнослужащих будут готовить в странах НАТО или на Украине, после чего они отправятся в зону боевых действий. Эта инициатива, по мнению издания , может говорить о скором начале масштабной мобилизации в Незалежной.

Верховной радой уже был принят законопроект об обязанности украинок становиться на воинский учёт и проходить воинскую подготовку. Также высказывается предположение о том, что набор женщин в «Украинский легион» может стать первым шагом к обязательной мобилизации украинок, которых будут всё чаще привлекать к службе в ВСУ по мере того, как кадровый дефицит армии Киева усугубляется.