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Регион
16 ноября, 10:41

«Обучаться некому»: Польша не смогла создать обещанный Киеву «Украинский легион»

RMF FM: Лишь 30 добровольцев записались в «Украинский легион» в Польше

«Украинский легион» в Польше столкнулся с проблемой нехватки добровольцев, которые хотят пройти военную подготовку. Как сообщает радиостанция RMF FM, количество желающих вступить в это подразделение оказывается недостаточным.

Согласно информации, лишь 30 украинцев выразили готовность приступить к сборам для «Украинского легиона» в Польше, несмотря на то, что ранее украинская сторона заявляла о 500 желающих стать добровольцами и воевать за ВСУ. Источники радиостанции отметили, что проводить обучение в таких условиях не имеет смысла, поскольку «обучаться на самом деле некому».

О том, что попытка собрать украинцев в легион за рубежом закончилась полнейшим провалом ранее сообщал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он отметил, что Варшава была готова начать обучение ещё с 1 сентября, но не нашлось достаточно желающих.

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Наталья Демьянова
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