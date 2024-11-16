«Украинский легион» в Польше столкнулся с проблемой нехватки добровольцев, которые хотят пройти военную подготовку. Как сообщает радиостанция RMF FM, количество желающих вступить в это подразделение оказывается недостаточным.

Согласно информации, лишь 30 украинцев выразили готовность приступить к сборам для «Украинского легиона» в Польше, несмотря на то, что ранее украинская сторона заявляла о 500 желающих стать добровольцами и воевать за ВСУ. Источники радиостанции отметили, что проводить обучение в таких условиях не имеет смысла, поскольку «обучаться на самом деле некому».