На Украине вдвое сократили срок явки в военкомат по повестке

На Украине в два раза сократили срок явки в территориальный центр комплектования (ТЦК, военкомат). Соответствующее постановление опубликовано на сайте украинского кабмина.

Раньше на то, чтобы явиться в военкомат, после получения повестки давали 14 дней. Теперь же — семь суток, это касается жителей населённых пунктов, являющихся административным центром. А 10 суток даётся гражданам из других населённых пунктов.