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4 октября, 13:40

На Украине вдвое сократили срок явки в военкомат по повестке

На Украине в два раза сократили срок явки в территориальный центр комплектования (ТЦК, военкомат). Соответствующее постановление опубликовано на сайте украинского кабмина.

Раньше на то, чтобы явиться в военкомат, после получения повестки давали 14 дней. Теперь же — семь суток, это касается жителей населённых пунктов, являющихся административным центром. А 10 суток даётся гражданам из других населённых пунктов.

К слову, украинцы, которые не готовы ехать на смерть по указке режима, ранее объявили ТЦК подпольную войну. Неизвестные сотнями жгут автомобили военных по всей стране. Военкомы в это время продолжают с особой жестокостью искать «свежее мясо» для ВСУ, а в свободное от ловли уклонистов время не лишают себя развлечений и благ жизни.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Наталья Демьянова
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