«Короткая память»: Польский министр обрушился на власти Украины из-за слов Зеленского

У киевских властей «короткая память», заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он объяснил свои слова тем, что на Украине позабыли о помощи, которую оказывала Варшава с начала российской спецоперации (СВО).

По словам главы польского оборонного ведомства, в публичных заявлениях Владимира Зеленского прозвучали нотки, что Варшава якобы не делает для Незалежной всё, что в её силах. При этом Косиняк-Камыш возмутился, отметив, что это далеко не так.

«Польша делала и продолжает делать всё, что возможно. Но есть предел, который я никогда не перейду. Предел помощи Украине — это вопрос безопасности Польши», — добавил польский министр в эфире телеканала TVN24