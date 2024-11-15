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15 ноября, 13:53

«Короткая память»: Польский министр обрушился на власти Украины из-за слов Зеленского

Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш упрекнул Киев в короткой памяти

Владислав Косиняк-Камыш. Обложка © ТАСС / EPA / Lukasz Gagulski

Владислав Косиняк-Камыш. Обложка © ТАСС / EPA / Lukasz Gagulski

У киевских властей «короткая память», заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он объяснил свои слова тем, что на Украине позабыли о помощи, которую оказывала Варшава с начала российской спецоперации (СВО).

По словам главы польского оборонного ведомства, в публичных заявлениях Владимира Зеленского прозвучали нотки, что Варшава якобы не делает для Незалежной всё, что в её силах. При этом Косиняк-Камыш возмутился, отметив, что это далеко не так.

«Польша делала и продолжает делать всё, что возможно. Но есть предел, который я никогда не перейду. Предел помощи Украине — это вопрос безопасности Польши», — добавил польский министр в эфире телеканала TVN24

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил о том, что Польша поставила Украине почти все истребители МиГ-29, которыми располагала, а отдавать самолёты F-16 республика не готова.

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Наталья Демьянова
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