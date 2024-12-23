Не отдельное подразделение: Раскрыты планы Киева на «Украинский легион» в Польше

Посол Украины в Варшаве Василий Боднар сообщил, что формирующийся в Польше «Украинский легион» будет расформирован по различным частям ВСУ. Распределение, по его словам, проходит в зависимости от специализации бойцов.

«Бойцов перевозят на специализированные полигоны для подготовки непосредственно к выполнению тех или иных функций», — отметил дипломат в интервью украинскому изданию «Общественное».

В январе этого года планируется открытие нового набора в «Украинский легион». Однако Боднар не стал раскрывать информацию о количестве человек, записавшихся в подразделение. По его словам, количество заявлений, находящихся на рассмотрении, якобы уже превышает тысячу.