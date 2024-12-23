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Регион
23 декабря, 11:21

Не отдельное подразделение: Раскрыты планы Киева на «Украинский легион» в Польше

Боднар: Формирующийся в Польше «Украинский легион» направят по частям ВСУ

Посол Украины в Варшаве Василий Боднар сообщил, что формирующийся в Польше «Украинский легион» будет расформирован по различным частям ВСУ. Распределение, по его словам, проходит в зависимости от специализации бойцов.

«Бойцов перевозят на специализированные полигоны для подготовки непосредственно к выполнению тех или иных функций», — отметил дипломат в интервью украинскому изданию «Общественное».

В январе этого года планируется открытие нового набора в «Украинский легион». Однако Боднар не стал раскрывать информацию о количестве человек, записавшихся в подразделение. По его словам, количество заявлений, находящихся на рассмотрении, якобы уже превышает тысячу.

Ранее сообщалось, что «Украинский легион» в Польше столкнулся с проблемой нехватки добровольцев, которые хотят пройти военную подготовку. Согласно информации польских СМИ, лишь 30 украинцев выразили готовность приступить к сборам, несмотря на то, что ранее Киев заявлял о 500 желающих стать добровольцами и воевать за ВСУ.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Наталья Демьянова
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