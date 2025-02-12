Российский бомбардировщик заплутал и случайно оказался в Польше
В Польше сообщили о нарушении воздушного пространства страны российским Су-24МР
Оперативное командование Вооружённых сил Польши сообщило о нарушении воздушного пространства страны разведывательной модификацией российского бомбардировщика Су-24МР. По данным ведомства, инцидент был вызван неисправностью авионики на борту воздушного судна.
«Польский дежурный <...> находился в контакте с российской стороной, которая подтвердила факт нарушения польского воздушного пространства и сообщила, что это произошло из-за сбоя навигационной системы самолёта», — говорится в заявлении ведомства в соцсети X.
В результате технического сбоя самолёт углубился на 6,5 километра, пробыв за границей всего минуту и 12 секунд. Инцидент произошёл в восточной части Гданьского залива.
Напомним, что 11 февраля польские ВВС подняли в воздух истребители в связи с ударами ВС РФ по Украине. В этот день российские войска обрушили на цели в Незалежной крылатые ракеты «Калибр».
VK / Минобороны России