Российский бомбардировщик заплутал и случайно оказался в Польше

Оперативное командование Вооружённых сил Польши сообщило о нарушении воздушного пространства страны разведывательной модификацией российского бомбардировщика Су-24МР. По данным ведомства, инцидент был вызван неисправностью авионики на борту воздушного судна.

«Польский дежурный <...> находился в контакте с российской стороной, которая подтвердила факт нарушения польского воздушного пространства и сообщила, что это произошло из-за сбоя навигационной системы самолёта», — говорится в заявлении ведомства в соцсети X.