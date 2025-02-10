«Ни один самолёт так не умеет»: Военный эксперт рассказал о преимуществах российских Су-57 перед F-35

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что американский истребитель F-35 не способен соперничать с российским Су-57 по показателям в воздухе. По его словам, ни одному западному самолёту не под силу такие манёвры.

«То, что может делать Су-57, — ни один самолёт в мире делать не умеет. Он умеет стоять практически на месте в воздухе, разворачиваться на одном месте и прочее. У него есть отклоняемые векторы тяги на двигателе», — рассказал эксперт в беседе с RT.