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10 февраля, 15:10

«Ни один самолёт так не умеет»: Военный эксперт рассказал о преимуществах российских Су-57 перед F-35

Экс-полковник Литовкин: Истребители США не могут конкурировать с Су-57 ВС РФ

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что американский истребитель F-35 не способен соперничать с российским Су-57 по показателям в воздухе. По его словам, ни одному западному самолёту не под силу такие манёвры.

«То, что может делать Су-57, — ни один самолёт в мире делать не умеет. Он умеет стоять практически на месте в воздухе, разворачиваться на одном месте и прочее. У него есть отклоняемые векторы тяги на двигателе», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Он отметил, что благодаря этому, самолёт выполняет невероятные манёвры в воздухе. По его словам, у F-35 нет подобных возможностей. Чтобы это судно могло быстро изменить направление или развернуться на месте, ему нужно пройти значительное расстояние. Кроме того, F-35 является не до конца отработанным аппаратом. Литовкин считает что с точки зрения управления им, его нельзя сопоставлять с нашим Су-57.

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Ранее Life.ru сообщал, что «Рособоронэкспорт» обратился к Нью-Дели с предложением наладить экспорт истребителей пятого поколения Су-57. Кроме того, Индии предложили открыть на своей территории производство техники. Это заинтересовало давних стратегических партнёров РФ, там заявили о желании оценить возможности военного борта.

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Wikipedia / Dmitry Zherdin

Александра Мышляева
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