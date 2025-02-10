«Ни один самолёт так не умеет»: Военный эксперт рассказал о преимуществах российских Су-57 перед F-35
Экс-полковник Литовкин: Истребители США не могут конкурировать с Су-57 ВС РФ
Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что американский истребитель F-35 не способен соперничать с российским Су-57 по показателям в воздухе. По его словам, ни одному западному самолёту не под силу такие манёвры.
«То, что может делать Су-57, — ни один самолёт в мире делать не умеет. Он умеет стоять практически на месте в воздухе, разворачиваться на одном месте и прочее. У него есть отклоняемые векторы тяги на двигателе», — рассказал эксперт в беседе с RT.
Он отметил, что благодаря этому, самолёт выполняет невероятные манёвры в воздухе. По его словам, у F-35 нет подобных возможностей. Чтобы это судно могло быстро изменить направление или развернуться на месте, ему нужно пройти значительное расстояние. Кроме того, F-35 является не до конца отработанным аппаратом. Литовкин считает что с точки зрения управления им, его нельзя сопоставлять с нашим Су-57.
Ранее Life.ru сообщал, что «Рособоронэкспорт» обратился к Нью-Дели с предложением наладить экспорт истребителей пятого поколения Су-57. Кроме того, Индии предложили открыть на своей территории производство техники. Это заинтересовало давних стратегических партнёров РФ, там заявили о желании оценить возможности военного борта.
Wikipedia / Dmitry Zherdin