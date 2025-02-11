Польские истребители взмыли в небо на фоне массированных «ударов возмездия» по Украине
ВС Польши подняли в воздух истребители из-за ударов на Украине
Польша подняла в воздух истребители в связи с ударами по Украине. Об этом заявило Оперативное командование Вооружённых сил республики.
Командующий принял решение о том, чтобы привести в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства». Кроме того, Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки находятся в состоянии повышенной готовности. По словам военных республики, эти меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с наиболее «уязвимыми районами».
«Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчинённые силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — указано в сообщении.
Напомним, что в ночь на 11 февраля ВС РФ обрушили на территорию Украины массу ракет типа «Калибр». В ответ на атаки, нацеленные на гражданские объекты, российские силы проводят прицельные удары по местам размещения личного состава, техники ВСУ и наёмников, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические системы, оборонную промышленность и военное управление. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате удара были повреждены газовая инфраструктура и электросети.
Kandinsky 3.1 / Life.ru