Польские истребители взмыли в небо на фоне массированных «ударов возмездия» по Украине

Польша подняла в воздух истребители в связи с ударами по Украине. Об этом заявило Оперативное командование Вооружённых сил республики.

Командующий принял решение о том, чтобы привести в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства». Кроме того, Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки находятся в состоянии повышенной готовности. По словам военных республики, эти меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с наиболее «уязвимыми районами».

«Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчинённые силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — указано в сообщении.