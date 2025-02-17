«На полном серьёзе»: Илон Маск призвал снова освободить одну страну
Илон Маск в преддверии выборов в бундестаг призвал освободить Германию
Американский бизнесмен Илон Маск высказал мнение о том, что Германию следует освободить. На своей странице в соцсети Х он разместил сюжет программы «60 минут», в котором обсуждались аресты в ФРГ за расистские высказывания в Интернете. В завершение видео прозвучал риторический вопрос: «Следует ли снова освободить ФРГ?». Маск ответил, что это необходимо.
«Да, на полном серьёзе», — написал миллиардер на своей странице.
А 23 февраля в Германии состоятся досрочные парламентские выборы. Маск ни раз заявлял, что партия «Альтернатива для Германии» является единственной надеждой для страны. Месяц назад он репостнул к себе на страницу лозунг кандидата в канцлеры ФРГ от АдГ Алис Вайдель. Также он оскорблял нынешнего канцлера Олафа Шольца. Например, называл его «тупицей».
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