«На полном серьёзе»: Илон Маск призвал снова освободить одну страну

Американский бизнесмен Илон Маск высказал мнение о том, что Германию следует освободить. На своей странице в соцсети Х он разместил сюжет программы «60 минут», в котором обсуждались аресты в ФРГ за расистские высказывания в Интернете. В завершение видео прозвучал риторический вопрос: «Следует ли снова освободить ФРГ?». Маск ответил, что это необходимо.