Илон Маск назвал жалким главу Мюнхенской конференции Хойсгена

Известный американский предприниматель, а с недавних пор и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск охарактеризовал как «жалкого» руководителя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, который расплакался во время своего заключительного выступления на мероприятии.

В своем аккаунте X Маск написал слово «жалкий», комментируя видео со слезливым моментом.

61-я конференция по безопасности проходила в Мюнхене с 14 по 16 февраля, где высокопоставленные официальные лица обсуждали важнейшие вызовы и проблемы внешней политики, включая конфликты в Украине и на Ближнем Востоке.