Илон Маск назвал жалким главу Мюнхенской конференции Хойсгена
Известный американский предприниматель, а с недавних пор и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск охарактеризовал как «жалкого» руководителя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, который расплакался во время своего заключительного выступления на мероприятии.
В своем аккаунте X Маск написал слово «жалкий», комментируя видео со слезливым моментом.
61-я конференция по безопасности проходила в Мюнхене с 14 по 16 февраля, где высокопоставленные официальные лица обсуждали важнейшие вызовы и проблемы внешней политики, включая конфликты в Украине и на Ближнем Востоке.
Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не смог сдержать слёз на закрытии форума. Он выразил опасения, что общая ценностная база трансатлантического союза может быть под угрозой после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Kandinsky 3.1 / Life.ru