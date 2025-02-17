Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не смог сдержать слёз на закрытии форума. Он выразил опасения, что общая ценностная база трансатлантического союза может быть под угрозой после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Хойсген расплакался во время выступления. Видео © Х / Brian Krassenstein

Вэнс во время своей речи раскритиковал власти ЕС и призвал главу киевского режима Владимира Зеленского начать мирные переговоры.

«Нам следует с опасением относиться к тому, что наша общая ценностная база может уже не быть такой единой», — отметил Хойсген на закрытии конференции.