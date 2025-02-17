Вице-президент США заставил расплакаться главу Мюнхенской конференции на закрытии форума
Глава Мюнхенской конференции Хойсген расплакался на закрытии форума
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не смог сдержать слёз на закрытии форума. Он выразил опасения, что общая ценностная база трансатлантического союза может быть под угрозой после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Хойсген расплакался во время выступления. Видео © Х / Brian Krassenstein
Вэнс во время своей речи раскритиковал власти ЕС и призвал главу киевского режима Владимира Зеленского начать мирные переговоры.
«Нам следует с опасением относиться к тому, что наша общая ценностная база может уже не быть такой единой», — отметил Хойсген на закрытии конференции.
Польского премьер-министра Дональда Туска тоже огорчили результаты конференции по безопасности в Мюнхене. Ситуация действительно заслуживает внимания, так как заместитель американского лидера Дональда Трампа, по сути, озвучил официальную позицию новой администрации Белого дома в отношении ЕС. Сам глава США назвал речь Вэнса блестящей работой.