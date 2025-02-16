Никогда больше: Туска огорчила «прожарка», устроенная Вэнсом Евросоюзу в Мюнхене

«Как туристу мне очень нравится это место. Милые люди, идеальное пиво, потрясающая Пинакотека. Как историк и политик, единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен. Никогда больше», — написал Туск на платформе Х.

Вероятно, это заявление — отсылка к Мюнхенскому сговору 1938 года. Тогда был подписан договор о передаче Германии Судетской области Чехословакии. Последняя, к слову, в обсуждении не участвовала. Такое решение должно было отложить начало большой войны в Европе и частично этого удалось добиться — Вторая мировая разразилась не в 1938-м, а в 1939 году.