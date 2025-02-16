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16 февраля, 12:28
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Никогда больше: Туска огорчила «прожарка», устроенная Вэнсом Евросоюзу в Мюнхене

Туск — о конференции по безопасности в Мюнхене: Никогда больше

Польского премьер-министра Дональда Туска огорчили результаты конференции по безопасности в Мюнхене. Своё неудовольствие он выразил на личной странице в соцсети X.

«Как туристу мне очень нравится это место. Милые люди, идеальное пиво, потрясающая Пинакотека. Как историк и политик, единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен. Никогда больше», — написал Туск на платформе Х.

Вероятно, это заявление — отсылка к Мюнхенскому сговору 1938 года. Тогда был подписан договор о передаче Германии Судетской области Чехословакии. Последняя, к слову, в обсуждении не участвовала. Такое решение должно было отложить начало большой войны в Европе и частично этого удалось добиться — Вторая мировая разразилась не в 1938-м, а в 1939 году.

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Напомним, что посетивший конференцию по безопасности в Мюнхене вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился на европейских лидеров с разгромной критикой. Ситуация действительно заслуживает внимания, так как заместитель американского лидера Дональда Трампа по сути озвучил официальную позицию новой администрации Белого дома в отношении ЕС. Сам глава США назвал речь Вэнса блестящей работой. Франция попыталась возражать, но в России полагают, что Евросоюз в итоге смирится с нагоняем из Вашингтона, но на отношениях содружества со Штатами останется неизгладимый след.

Обложка ©

ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS

Юрий Лысенко
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