Никогда больше: Туска огорчила «прожарка», устроенная Вэнсом Евросоюзу в Мюнхене
Туск — о конференции по безопасности в Мюнхене: Никогда больше
Польского премьер-министра Дональда Туска огорчили результаты конференции по безопасности в Мюнхене. Своё неудовольствие он выразил на личной странице в соцсети X.
«Как туристу мне очень нравится это место. Милые люди, идеальное пиво, потрясающая Пинакотека. Как историк и политик, единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен. Никогда больше», — написал Туск на платформе Х.
Вероятно, это заявление — отсылка к Мюнхенскому сговору 1938 года. Тогда был подписан договор о передаче Германии Судетской области Чехословакии. Последняя, к слову, в обсуждении не участвовала. Такое решение должно было отложить начало большой войны в Европе и частично этого удалось добиться — Вторая мировая разразилась не в 1938-м, а в 1939 году.
Напомним, что посетивший конференцию по безопасности в Мюнхене вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился на европейских лидеров с разгромной критикой. Ситуация действительно заслуживает внимания, так как заместитель американского лидера Дональда Трампа по сути озвучил официальную позицию новой администрации Белого дома в отношении ЕС. Сам глава США назвал речь Вэнса блестящей работой. Франция попыталась возражать, но в России полагают, что Евросоюз в итоге смирится с нагоняем из Вашингтона, но на отношениях содружества со Штатами останется неизгладимый след.
ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS