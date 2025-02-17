Захарова ответила русофобу-главе Мюнхенской конференции на слова об «умиротворении» России
Захарова: Попытки «умиротворить Россию» уже ввергали Европу в жерло войны
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась заявлениями председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена о предпосылках Второй Мировой войны и попытках «умиротворить Россию». Об этом она написала в своём телеграм-канале.
«Косточкой в вишенке на лютом торте стал спич председателя этого марафона нарративов — русофоба Хойсгена. Он заявил, что Россию не надо «умиротворять», так как эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века. То есть он прямо со сцены в центре Мюнхена соврал, не напомнив, кто, кого и как умиротворил в 1938 году», — пишет Захарова.
Она напомнила, что 86 лет назад в Мюнхене Великобритания, Франция, Германия и Италия подписали соглашение о передаче Берлину Судетской области, эта сделка также известна как «Мюнхенский сговор». Захарова добавила, что это стало стартом Второй мировой войны.
Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не смог сдержать слёз на закрытии форума. Он выразил опасения, что общая ценностная база трансатлантического союза может быть под угрозой после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса.