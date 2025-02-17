Захарова ответила русофобу-главе Мюнхенской конференции на слова об «умиротворении» России

Представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась заявлениями председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена о предпосылках Второй Мировой войны и попытках «умиротворить Россию». Об этом она написала в своём телеграм-канале.

«Косточкой в вишенке на лютом торте стал спич председателя этого марафона нарративов — русофоба Хойсгена. Он заявил, что Россию не надо «умиротворять», так как эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века. То есть он прямо со сцены в центре Мюнхена соврал, не напомнив, кто, кого и как умиротворил в 1938 году», — пишет Захарова.

Она напомнила, что 86 лет назад в Мюнхене Великобритания, Франция, Германия и Италия подписали соглашение о передаче Берлину Судетской области, эта сделка также известна как «Мюнхенский сговор». Захарова добавила, что это стало стартом Второй мировой войны.