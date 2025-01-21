Oaf Shitz — возвращение: Маск вновь публично унизил Шольца

Основатель компании SpaceX американский миллиардер Илон Маск снова оскорбил германского канцлера Олафа Шольца после заявлений политика о свободе слова и исковеркал его имя, как уже делал прежде. Своё нелицеприятное для главы немецкого правительства высказывания предприниматель опубликовал в социальной сети X.

Шольцу досталось от Маска за выступление, во время которого канцлер сказал, что свобода слова в Европе не примет правых политических позиций. Слово «Oaf» в переводе с английского значит «тупица», а «Shitz» можно перевести как специально написанное с орфографической ошибкой слово «дерьмовый», использующееся в качестве фамилии.