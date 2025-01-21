Oaf Shitz — возвращение: Маск вновь публично унизил Шольца
Маск перековеркал имя Шольца и назвал канцлера ФРГ «тупицей»
Основатель компании SpaceX американский миллиардер Илон Маск снова оскорбил германского канцлера Олафа Шольца после заявлений политика о свободе слова и исковеркал его имя, как уже делал прежде. Своё нелицеприятное для главы немецкого правительства высказывания предприниматель опубликовал в социальной сети X.
«Позор тебе, Оаф Шитс», — говорится в его посте.
Шольцу досталось от Маска за выступление, во время которого канцлер сказал, что свобода слова в Европе не примет правых политических позиций. Слово «Oaf» в переводе с английского значит «тупица», а «Shitz» можно перевести как специально написанное с орфографической ошибкой слово «дерьмовый», использующееся в качестве фамилии.
Напомним, что Маск не в первый раз оскорбляет Шольца и даже псевдоним Oaf Shitz для канцлера использует не впервые. Именно так он назвал политика в канун Нового года — 31 декабря 2024, — когда предсказал его поражение на будущих выборах. Предыдущая пикировка между ними произошла в начале ноября 2024 года, когда Маск после развала правящей партии ФРГ назвал Шольца глупцом, а тот зачем-то ответил, что эти слова делают ему честь.
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