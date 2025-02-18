Лидер Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил о необходимости восстановить былые отношения с Россией в обозримом будущем. Свою позицию на этот счёт политик озвучил на предвыборном мероприятии в Галле.

В ходе выступления перед сторонниками Мерц подчеркнул, что РФ исторически и культурно является частью Европы, а потому конфронтация между Москвой и ЕС не может быть вечной.

«В один прекрасный день нужно будет предпринять серьёзную попытку снова наладить хорошие отношения с Россией», — призвал он.