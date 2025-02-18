Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц призвал восстановить отношения с Россией в будущем
Лидер Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил о необходимости восстановить былые отношения с Россией в обозримом будущем. Свою позицию на этот счёт политик озвучил на предвыборном мероприятии в Галле.
В ходе выступления перед сторонниками Мерц подчеркнул, что РФ исторически и культурно является частью Европы, а потому конфронтация между Москвой и ЕС не может быть вечной.
«В один прекрасный день нужно будет предпринять серьёзную попытку снова наладить хорошие отношения с Россией», — призвал он.
Впрочем, уверен Мерц, сейчас у Германии есть и более актуальные задачи. Например, стране нужно взять на себя активную руководящую роль в Евросоюзе, а также заняться своей обороноспособностью.
Напомним, что Мерц несколькими днями ранее выступил за отправку Киеву крылатых ракет Taurus. Его соперник на выборах в лице действующего канцлера Олафа Шольца подобный сценарий считает ошибочным.
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