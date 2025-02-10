Шольц счёл неправильным поставлять Киеву оружие ФРГ для ударов вглубь РФ

Олаф Шольц заявил, что Германия не должна снабжать Украину вооружением, которое способно наносить удары вглубь России. Это мнение канцлер ФРГ высказал во время предвыборных дебатов с кандидатом на пост главы правительства Фридрихом Мерцем.

«Я считаю неправильным, чтобы мы предоставляли Киеву оружие, способное наносить значительный вред на значительном расстоянии внутри РФ», — сказал Шольц.

Политик также подчеркнул, что такой шаг может привести к эскалации конфликта.

«На такой шаг идти нельзя, когда на тебе лежит ответственность за Германию», — добавил Шольц.