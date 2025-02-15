Возможный «будущий Шольц» призвал вооружить Украину ракетами Taurus

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выступил в поддержку поставок крылатых ракет Taurus для Украины. Он отметил, что всегда был сторонником этого шага и не изменял своей точки зрения. По его мнению, такое решение должно быть согласовано с европейскими партнёрами.

«Это будет решение исполнительной власти, а не законодательной. Моё личное желание всегда было и будет — поставлять при согласии и координации европейских партнёров «Таурусы» на Украину», — заявил Мерц.