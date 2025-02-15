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15 февраля, 13:19

Возможный «будущий Шольц» призвал вооружить Украину ракетами Taurus

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц призвал поставить на Украину ракеты Taurus

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выступил в поддержку поставок крылатых ракет Taurus для Украины. Он отметил, что всегда был сторонником этого шага и не изменял своей точки зрения. По его мнению, такое решение должно быть согласовано с европейскими партнёрами.

«Это будет решение исполнительной власти, а не законодательной. Моё личное желание всегда было и будет — поставлять при согласии и координации европейских партнёров «Таурусы» на Украину», — заявил Мерц.

В Киев неожиданно приехал кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц
В Киев неожиданно приехал кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц

Ранее Мерц заявил о своей готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросам Украины. Политик отметил, что на новом посту он намерен сдерживать РФ и придавать особое значение увеличению поставок оружия для Киева. Он также предложил Евросоюзу разработать единую систему вооружений.

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ТАСС / Michael Kappeler

Александра Мышляева
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