Возможный «будущий Шольц» призвал вооружить Украину ракетами Taurus
Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц призвал поставить на Украину ракеты Taurus
Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выступил в поддержку поставок крылатых ракет Taurus для Украины. Он отметил, что всегда был сторонником этого шага и не изменял своей точки зрения. По его мнению, такое решение должно быть согласовано с европейскими партнёрами.
«Это будет решение исполнительной власти, а не законодательной. Моё личное желание всегда было и будет — поставлять при согласии и координации европейских партнёров «Таурусы» на Украину», — заявил Мерц.
Ранее Мерц заявил о своей готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросам Украины. Политик отметил, что на новом посту он намерен сдерживать РФ и придавать особое значение увеличению поставок оружия для Киева. Он также предложил Евросоюзу разработать единую систему вооружений.
ТАСС / Michael Kappeler