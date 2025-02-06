Кандидат на пост канцлера Германии Мерц заявил о готовности поговорить с Путиным

Кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц, которого называют фаворитом, готов вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на тему Украины. Об этом он заявил в интервью Deutschlandfunk.

«Если я буду говорить по телефону с Путиным, то только в том случае, если у нас будет шанс приблизиться к мирному решению», — рассказал претендент на пост главы правительства.

Политик добавил, что на новом посту он планирует сдерживать Россию и отдавать приоритет увеличению поставок оружия в ВСУ. Мерц предлагает Евросоюзу создать унифицированную систему вооружений.