Кандидат на пост канцлера Германии Мерц заявил о готовности поговорить с Путиным
Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / ЕРА / CLEMENS BILAN
Кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц, которого называют фаворитом, готов вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на тему Украины. Об этом он заявил в интервью Deutschlandfunk.
«Если я буду говорить по телефону с Путиным, то только в том случае, если у нас будет шанс приблизиться к мирному решению», — рассказал претендент на пост главы правительства.
Политик добавил, что на новом посту он планирует сдерживать Россию и отдавать приоритет увеличению поставок оружия в ВСУ. Мерц предлагает Евросоюзу создать унифицированную систему вооружений.
Тем временем экс-канцлер Ангела Меркель заявила, что победа России в конфликте на Украине недопустима. Несмотря на данное заявление, Меркель поддержала политику действующего канцлера Олафа Шольца, пояснив, что на то есть веские причины.