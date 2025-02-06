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Регион
6 февраля, 07:26

Меркель вновь резко высказалась в адрес России

Экс-канцлер ФРГ Меркель снова призвала не допустить победы РФ на Украине

Победа России в конфликте на Украине недопустима. С таким заявлением выступила экс-канцлер Германии Ангела Меркель во время мероприятия, организованного газетой Die Zeit.

«Байден своими очень взвешенными решениями о том, какое оружие поставлять, а какое нет, показал, что правильно думать о том, как мы можем поддержать Украину <...> чтобы Россия не выиграла эту войну и чтобы мы все же действовали с осторожностью», — сказала она, комментируя отказ канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Taurus.

Несмотря на данное заявление, Меркель поддержала политику действующего канцлера, пояснив, что на то есть веские причины.

Меркель заявила, что Запад и Украина должны будут пойти на диалог с РФ
Меркель заявила, что Запад и Украина должны будут пойти на диалог с РФ

Ранее Ангела Меркель заявила, что Зеленский сделал из неё козла отпущения за действия на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. В то же время она призвала Незалежную не принимать решения о начале переговоров с Россией единолично.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Мария Любицкая
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