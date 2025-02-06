Меркель вновь резко высказалась в адрес России
Экс-канцлер ФРГ Меркель снова призвала не допустить победы РФ на Украине
Победа России в конфликте на Украине недопустима. С таким заявлением выступила экс-канцлер Германии Ангела Меркель во время мероприятия, организованного газетой Die Zeit.
«Байден своими очень взвешенными решениями о том, какое оружие поставлять, а какое нет, показал, что правильно думать о том, как мы можем поддержать Украину <...> чтобы Россия не выиграла эту войну и чтобы мы все же действовали с осторожностью», — сказала она, комментируя отказ канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Taurus.
Несмотря на данное заявление, Меркель поддержала политику действующего канцлера, пояснив, что на то есть веские причины.
Ранее Ангела Меркель заявила, что Зеленский сделал из неё козла отпущения за действия на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. В то же время она призвала Незалежную не принимать решения о начале переговоров с Россией единолично.
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