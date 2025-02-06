Меркель вновь резко высказалась в адрес России

«Байден своими очень взвешенными решениями о том, какое оружие поставлять, а какое нет, показал, что правильно думать о том, как мы можем поддержать Украину <...> чтобы Россия не выиграла эту войну и чтобы мы все же действовали с осторожностью», — сказала она, комментируя отказ канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Taurus.