В Швейцарии назвали позором нападение активисток Femen на памятник в Женеве

Энзо Малорджо, представляющий молодёжное крыло крупнейшей парламентской партии Швейцарии — «Демократический союз центра» — подверг критике акцию активисток Femen, которые использовали бензопилу, чтобы повредить знаменитый памятник «Сломанный стул» перед зданием ООН в Женеве.

«Ваш поступок — это абсолютный позор, плевок на мир и человечество. Ваши бензопилы не просто рубили дрова, они выдавали вашу собственную низость и бессмысленность ваших действий. Вы не отстаиваете дело, вы оскверняете его своим высокомерием и грязным насилием», — написал он в соцсети Х.