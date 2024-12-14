В Швейцарии назвали позором нападение активисток Femen на памятник в Женеве
Акция активисток Femen в Женеве. Обложка © Х / Femen
Энзо Малорджо, представляющий молодёжное крыло крупнейшей парламентской партии Швейцарии — «Демократический союз центра» — подверг критике акцию активисток Femen, которые использовали бензопилу, чтобы повредить знаменитый памятник «Сломанный стул» перед зданием ООН в Женеве.
«Ваш поступок — это абсолютный позор, плевок на мир и человечество. Ваши бензопилы не просто рубили дрова, они выдавали вашу собственную низость и бессмысленность ваших действий. Вы не отстаиваете дело, вы оскверняете его своим высокомерием и грязным насилием», — написал он в соцсети Х.
Напомним, 13 декабря проукраинские активистки из Femen повредили памятник у здания ООН в Женеве. Полуголые женщины, подпиливая памятник, орали лозунги против членства России в ООН. Теперь на скульптуре красуются 12 сечек. В полиции Женевы сообщили, что четырёх человек доставили на допрос в связи с произошедшим.