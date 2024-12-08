«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 09:41

«Придётся ставить обратно»: Швыдкой раскритиковал снос памятника Чайковскому на Украине

Швыдкой счёл недальновидным снос памятника Чайковскому на Украине

Памятник Чайковскому в Москве. Фото © Shutterstock / FOTODOM / dimakig

Памятник Чайковскому в Москве. Фото © Shutterstock / FOTODOM / dimakig

Власти Украины мыслили недальновидно, принимая решение о сносе памятника русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому в Черкасской области, ведь монумент потом придётся устанавливать обратно. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Знаете, как раньше говорили: «Скупой платит дважды». Снося памятник Чайковскому, коллеги не думают о том, что его придётся устанавливать», — отметил он в беседе с ТАСС.

В Нижнем Новгороде восстановят украденную мини-копию памятника Максиму Горькому
В Нижнем Новгороде восстановят украденную мини-копию памятника Максиму Горькому

Ранее городской совет Одессы поддержал идею о сносе находящегося под охраной ЮНЕСКО памятника поэту и писателю Александру Пушкину. Помимо этого, планируют снести ещё более десяти других. Монумент стоит на Приморском бульваре уже 135 лет, но киевский режим, похоже, не переживёт.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Петр Чайковский
  • Общество
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar