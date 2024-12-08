«Придётся ставить обратно»: Швыдкой раскритиковал снос памятника Чайковскому на Украине
Швыдкой счёл недальновидным снос памятника Чайковскому на Украине
Памятник Чайковскому в Москве. Фото © Shutterstock / FOTODOM / dimakig
Власти Украины мыслили недальновидно, принимая решение о сносе памятника русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому в Черкасской области, ведь монумент потом придётся устанавливать обратно. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Знаете, как раньше говорили: «Скупой платит дважды». Снося памятник Чайковскому, коллеги не думают о том, что его придётся устанавливать», — отметил он в беседе с ТАСС.
Ранее городской совет Одессы поддержал идею о сносе находящегося под охраной ЮНЕСКО памятника поэту и писателю Александру Пушкину. Помимо этого, планируют снести ещё более десяти других. Монумент стоит на Приморском бульваре уже 135 лет, но киевский режим, похоже, не переживёт.