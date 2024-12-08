«Придётся ставить обратно»: Швыдкой раскритиковал снос памятника Чайковскому на Украине

Власти Украины мыслили недальновидно, принимая решение о сносе памятника русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому в Черкасской области, ведь монумент потом придётся устанавливать обратно. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Знаете, как раньше говорили: «Скупой платит дважды». Снося памятник Чайковскому, коллеги не думают о том, что его придётся устанавливать», — отметил он в беседе с ТАСС.