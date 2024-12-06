В Нижнем Новгороде восстановят украденную мини-копию памятника Максиму Горькому

В Нижнем Новгороде неизвестные похитили тактильную мини-копию памятника Максиму Горькому, установленную на площади, но власти города уже пообещали восстановить арт-объект. После инцидента на постаменте остались только бронзовые туфли писателя. Управление по туризму города обратилось в полицию для расследования данного происшествия. Об этом сообщает «Газета.ru».

Вандалы поломали памятник Горькому в Нижнем Новгороде. Фото © VK / Мой Нижний Новгород

Мини-копия, высотой около 30 см, была создана для слабовидящих людей и повторяла семиметровый оригинал, который находится в центре города. Установка таких макетов началась в 2023 году, когда в городе появились 12 уменьшенных копий исторических зданий и памятников. Каждая из них снабжена информацией, напечатанной шрифтом Брайля.

Скульптор Кирилл Шаронов, который ранее занимался восстановлением повреждённых макетов, в ближайшее время осмотрит фигуру Горького и оценит объем работ. После этого будут определены сроки реставрации. Это не первый случай вандализма: ранее от рук злоумышленников пострадали тактильные макеты усадьбы Рукавишниковых, Чкаловской лестницы и других достопримечательностей. Все они были успешно восстановлены.

Для предотвращения подобных случаев в будущем власти планируют использовать систему «Безопасный город» для видеонаблюдения и контроля за арт-объектами. Это позволит оперативно реагировать на акты вандализма и защищать культурное наследие города.

На данный момент областное ГУ МВД проводит проверку по факту повреждения мини-копии памятника. Несмотря на то, что официальных обращений от властей к ним пока не поступало, ситуация находится под контролем. Ведётся активный поиск преступников, причастных к разрушению арт-объекта.