Полуголые и полузабытые украинки из Femen напомнили о себе, напав с бензопилами на памятник в Женеве
Проукраинские активистки из Femen повредили памятник у здания ООН в Женеве
Памятник «Сломанный стул» в Женеве. Обложка © ТАСС / EPA
Активистки движения Femen, на которых было крайне мало одежды, повредили памятник «Сломанный стул» у здания ООН в швейцарской Женеве с помощью бензопилы. Об этом сообщает Reuters.
Очевидцы рассказали, что полуголые украинки-феминистки с бензопилами пришли к деревянному памятнику, установленному около здания Всемирной организации. Речь идёт о скульптуре «Сломанный стул», посвящённой страданиям, которые противопехотные мины причинили людям в зонах вооружённых конфликтах.
В публикации говорится, что активистки, подпиливая памятник, орали лозунги против членства России в ООН. Теперь на скульптуре красуются 12 сечек. В полиции Женевы сообщили, что четырёх человек доставили на допрос в связи с произошедшим.
Движение Femen основано в 2008 году. Активистки провели много скандальных акций во втором десятилетии века, однако в последние годы они всё же появляются в заголовках СМИ.
Акции Femen приобретает двоякий, учитывая, что именно Украине Запад поставляет запрещённые противопехотные мины. Раннее президент США Джо Байден дал разрешение на поставку таких боеприпасов Киеву. При этом данное решение противоречит его же политике, ведь в 2022 году лидер Белого дома объявил о сокращении использования противопехотных мин и фактически отказался от их применения за пределами Корейского полуострова. Оттавская конвенция, запрещающая использование и распространение противопехотных мин, вступила в силу 1 марта 1999 года и на данный момент подписана 164 странами.