Полуголые и полузабытые украинки из Femen напомнили о себе, напав с бензопилами на памятник в Женеве

Активистки движения Femen, на которых было крайне мало одежды, повредили памятник «Сломанный стул» у здания ООН в швейцарской Женеве с помощью бензопилы. Об этом сообщает Reuters.

Очевидцы рассказали, что полуголые украинки-феминистки с бензопилами пришли к деревянному памятнику, установленному около здания Всемирной организации. Речь идёт о скульптуре «Сломанный стул», посвящённой страданиям, которые противопехотные мины причинили людям в зонах вооружённых конфликтах.

В публикации говорится, что активистки, подпиливая памятник, орали лозунги против членства России в ООН. Теперь на скульптуре красуются 12 сечек. В полиции Женевы сообщили, что четырёх человек доставили на допрос в связи с произошедшим.

Движение Femen основано в 2008 году. Активистки провели много скандальных акций во втором десятилетии века, однако в последние годы они всё же появляются в заголовках СМИ.