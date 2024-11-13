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13 ноября, 16:08

Це треш: На Украине в ряды ВСУ попал «нежный» инспектор-гомосексуалист*

В Одессе мобилизовали инспектора-гея* из языкового патруля

В Одессе мобилизовали языкового инспектора-гея*, который некогда служил в «мовном» патруле и следил за тем, чтобы в украинские массы не проскочило ни одного словечка на русском. Он пожаловался в соцсетях, отметив жестокость ТЦК. По его словам, у него началась депрессия, а военкомы отказались дать ему отсрочку.

  • Мобилизованный поделился эмоциями. Фото © Соцсети
    Мобилизованный поделился эмоциями. Фото © Соцсети
  • Мобилизованный поделился эмоциями. Фото © Соцсети
    Мобилизованный поделился эмоциями. Фото © Соцсети

Мобилизованный поделился эмоциями. Фото © Соцсети

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В шапке профиле указано, что он националист и занимается спортом. Мужчина отметил, что ухудшению самочувствия способствовало и то, что в салоне автобуса, в котором его везли в учебную часть, играла российская музыка.

Мобилизация на Украине коснуласть людей с ВИЧ, туберкулёзом и умственной отсталостью
Мобилизация на Украине коснуласть людей с ВИЧ, туберкулёзом и умственной отсталостью

Ранее Life.ru сообщал, что украинские власти поставили перед территориальными центрами комплектования (ТЦК), которые в стране соответствуют военкоматам, задачу мобилизовать 1 миллион человек для немедленной отправки на фронт. Для выполнения разнарядки в Харьковскую область привезли 20 тысяч сотрудников военкоматов из западных регионов Незалежной. Кроме того, работа по «могилизации» стартовала среди заключенных, которых направляют на наиболее горячие участки боевых действий.

* Организация ЛГБТ* признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Александра Мышляева
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