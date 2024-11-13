В Одессе мобилизовали языкового инспектора-гея*, который некогда служил в «мовном» патруле и следил за тем, чтобы в украинские массы не проскочило ни одного словечка на русском. Он пожаловался в соцсетях, отметив жестокость ТЦК. По его словам, у него началась депрессия, а военкомы отказались дать ему отсрочку.





В шапке профиле указано, что он националист и занимается спортом. Мужчина отметил, что ухудшению самочувствия способствовало и то, что в салоне автобуса, в котором его везли в учебную часть, играла российская музыка.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские власти поставили перед территориальными центрами комплектования (ТЦК), которые в стране соответствуют военкоматам, задачу мобилизовать 1 миллион человек для немедленной отправки на фронт. Для выполнения разнарядки в Харьковскую область привезли 20 тысяч сотрудников военкоматов из западных регионов Незалежной. Кроме того, работа по «могилизации» стартовала среди заключенных, которых направляют на наиболее горячие участки боевых действий.