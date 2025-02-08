Полуголая активистка Femen ворвалась на митинг с участием Орбана и Ле Пен

Митинг с участием лидеров правоконсервативных партий, которые сформировали фракцию Европарламента «Патриоты Европы», прервала полуголая активистка Femen. Обнажённая по пояс мадам ворвалась на встречу в зал в отеле в Мадриде, сообщает газета El Diario.

Среди участников мероприятия были политики из разных европейских стран, в том числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Сотрудники службы безопасности моментально удалили мадам из Femen из зала. Кто конкретно решил оголиться в рамках встречи — неизвестно, как и её мотивы.