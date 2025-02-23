В МИД Украины раскрыли цель Зеленского на 2025 год
Глава МИД Украины Сибига: Зеленский поставил цель завершить конфликт в 2025 году
Владимир Зеленский поставил задачу закончить конфликт на Украине в 2025 году. Об этом заявил глава МИД Незалежной Андрей Сибига во время форума «Украина. Год 2025».
Министр отметил, что для урегулирования кризиса необходима вовлечённость США. Кроме того, для завершения конфликта мир должен быть «стабильным и справедливым».
А ранее Life.ru писал, что 2025 год является критичным для Украины. В Минобороны Британии отметили, что этот год решит всё в конфликте Незалежной, поэтому нужно увеличить поддержку Киева и продолжать оказывать давление на Москву.
Shutterstock / FOTODOM / paparazzza