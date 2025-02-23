В МИД Украины раскрыли цель Зеленского на 2025 год

Владимир Зеленский поставил задачу закончить конфликт на Украине в 2025 году. Об этом заявил глава МИД Незалежной Андрей Сибига во время форума «Украина. Год 2025».

Министр отметил, что для урегулирования кризиса необходима вовлечённость США. Кроме того, для завершения конфликта мир должен быть «стабильным и справедливым».