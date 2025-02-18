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18 февраля, 10:56

Букмекеры оценили перспективу окончания конфликта на Украине в 2025 году

Polymarket: Кризис на Украине может завершиться в 2025 году с вероятностью в 63%

Букмекеры сделали ставки на прекращение огня на территории Украины в 2025 году. Оценка шансов составляет 63%, свидетельствуют данные онлайн-платформы Polymarket.

Согласно информации букмекерской компании, ставки на встречу президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в ближайшие два месяца выросли до 78%.

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А ранее Life.ru писал, что конфликт на Украине фактически завершился победой России. По информации американских СМИ, Москва победила силы НАТО. США начнут сокращать помощь Незалежной и переложат это бремя на плечи ЕС. Тем временем Трамп заявил, что Путин нацелен на мирные решения, он хочет быстро урегулировать украинский кризис.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Дарья Нарыкова
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