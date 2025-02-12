В конфликте на Украине решающим станет 2025 год. Такое мнение выразил глава Минобороны Великобритании Джон Хили.

«2025 год – критичный год для войны на Украине», — подчеркнул министр перед началом заседания контактной группы по Украине.

Хили призвал страны Запада увеличить поддержку Киева и продолжать оказывать давление на Москву, По его словам, мир можно достигнуть якобы с помощью силы. Министр также подтвердил, что Лондон выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму в 150 миллионов фунтов стерлингов (17,5 миллиарда рублей).