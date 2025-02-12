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12 февраля, 16:19

В Британии назвали 2025 год критичным для Украины

Глава МО Британии Хили назвал 2025 год решающим в украинском конфликте

В конфликте на Украине решающим станет 2025 год. Такое мнение выразил глава Минобороны Великобритании Джон Хили.

«2025 год – критичный год для войны на Украине», — подчеркнул министр перед началом заседания контактной группы по Украине.

Хили призвал страны Запада увеличить поддержку Киева и продолжать оказывать давление на Москву, По его словам, мир можно достигнуть якобы с помощью силы. Министр также подтвердил, что Лондон выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму в 150 миллионов фунтов стерлингов (17,5 миллиарда рублей).

Украина не побеждает Россию ни в одном из четырёх сценариев завершения конфликта от британских аналитиков
Украина не побеждает Россию ни в одном из четырёх сценариев завершения конфликта от британских аналитиков

А ранее Life.ru сообщал, что в Пентагоне выступили с неутешительным прогнозом для Киева. По словам главы Минобороны США Пита Хегсета, в украинском конфликте наступил критический момент.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Дарья Нарыкова
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