Британская газета The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине. Издание описывает ситуацию на фронте как критическую и отмечает, что территориальные потери киевского режима в 2024 году в шесть раз превысили показатели 2023-го.

Первый сценарий — полное поражение Украины, возможное, по мнению газеты, при условии прекращения американской поддержки. Однако авторы статьи уверены, что президент США Дональд Трамп вряд ли допустит такой исход.

Второй вариант предполагает заключение Киевом невыгодного мирного соглашения, ведущего к территориальному разделу страны. Третий сценарий — это временное прекращение огня, которое, по мнению The Times, приведёт к заморозке конфликта без гарантий долгосрочной стабильности.