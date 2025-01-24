Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с США

«Действительно, президент США сделал много по этому поводу заявлений. Во-первых, хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от контактов с США. И не наша вина в том, что прежняя администрация от этих контактов отказалась <...> Мы видим заявления действующего президента [США] о готовности к совместной работе. Мы всегда для этого открыты», — сказал Путин в ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.