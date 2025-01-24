Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 15:07

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с США

Путин: Россия никогда не отказывалась от контактов с США

Президент России Владимир Путин отметил, что он никогда не отказывался от контактов с США. Встречи не хотел прошлый лидер Штатов Джо Байден.

«Действительно, президент США сделал много по этому поводу заявлений. Во-первых, хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от контактов с США. И не наша вина в том, что прежняя администрация от этих контактов отказалась <...> Мы видим заявления действующего президента [США] о готовности к совместной работе. Мы всегда для этого открыты», сказал Путин в ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Сам Путин оценивает свои отношения с Трампом как доверительные и прагматичные. Однако они всегда были исключительно деловые. Лидер России согласен на предложение американского президента о встрече.

Песков: Путин готов к разговору с Трампом, Кремль ждёт сигналов
Песков: Путин готов к разговору с Трампом, Кремль ждёт сигналов
Обложка ©

Life.ru

Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar