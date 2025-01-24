Песков: Путин готов к разговору с Трампом, Кремль ждёт сигналов

Президент РФ Владимир Путин готов к разговору с коллегой из США Дональдом Трампом, в Кремле ждут соответствующих сигналов от Вашингтона. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин готов, мы ждём сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.