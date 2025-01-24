Песков: Путин готов к разговору с Трампом, Кремль ждёт сигналов
Президент РФ Владимир Путин готов к разговору с коллегой из США Дональдом Трампом, в Кремле ждут соответствующих сигналов от Вашингтона. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин готов, мы ждём сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.
Трамп официально возглавил США 20 января, сменив на этом посту 82-летнего Джо Байдена. Российский лидер Владимир Путин публично поздравил коллегу с этим событием, выразив надежду на восстановление прямых контактов между двумя державами. Позже Трамп призвал Владимира Путина к завершению специальной военной операции на Украине, а также заявил о любви к русскому народу. Кроме того, он выразил желание немедленно встретиться с российским коллегой.
Life.ru