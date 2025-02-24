Не Аргентина и не Франция: Названа страна, куда готовится сбежать Зеленский
Akşam: Владимир Зеленский в ближайшее время может попросить убежища в Турции
Владимир Зеленский может вскоре обратиться за убежищем в Турции, считает обозреватель турецкой газеты Akşam Эрай Гюлчюлер.
«Я не удивлюсь, если Зеленский в ближайшее время попросит убежище в Турции», — заявил он.
Гюлчюлер предполагает, что такой шаг может быть обусловлен нехваткой военной помощи со стороны Запада и возможной угрозой переворота в Украине. Он также отметил, что Зеленскому могут предложить «уйти с дороги».
23 февраля Зеленский заявил о своей готовности покинуть пост, если это поможет Украине получить гарантии безопасности или обеспечить её членство в НАТО. Кроме того, он отказался признавать долговые обязательства Украины перед США. А ранее газета New York Post узнала, что лучшим вариантом для исчезновения Зеленского «с радаров» будет отъезд с Украины во Францию.
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