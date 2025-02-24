Не Аргентина и не Франция: Названа страна, куда готовится сбежать Зеленский

Владимир Зеленский может вскоре обратиться за убежищем в Турции, считает обозреватель турецкой газеты Akşam Эрай Гюлчюлер.

«Я не удивлюсь, если Зеленский в ближайшее время попросит убежище в Турции», — заявил он.

Гюлчюлер предполагает, что такой шаг может быть обусловлен нехваткой военной помощи со стороны Запада и возможной угрозой переворота в Украине. Он также отметил, что Зеленскому могут предложить «уйти с дороги».