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25 февраля, 19:13
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Украина согласилась на сделку с США по редкоземельным металлам, но с одним условием

FT: Украина приняла новые условия сделки с США по редкоземельным металлам

Украинские власти согласились на новые условия сделки с Соединёнными Штатами по редкоземельным металлам, стало известно Financial Times. Киев принял предложение лишь после обещания Вашингтона отказаться от требования возместить 500 миллиардов долларов.

По данным источников FT в Киеве, конечная версия соглашения не содержит никаких упоминаний о «гарантиях безопасности» для Украины со стороны США. Сделка предусматривает создание специального фонда, в который Незалежная должна будет отчислять половину доходов от добычи полезных ископаемых и связанной с этим инфраструктуры.

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Днём ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский может посетить США уже в ближайшие недели для подписания соглашения о редкоземах. Эта сделка поможет гарантировать суверенитет Украины, считает Эмманюэль Макрон.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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