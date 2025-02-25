Украина согласилась на сделку с США по редкоземельным металлам, но с одним условием

Украинские власти согласились на новые условия сделки с Соединёнными Штатами по редкоземельным металлам, стало известно Financial Times. Киев принял предложение лишь после обещания Вашингтона отказаться от требования возместить 500 миллиардов долларов.

По данным источников FT в Киеве, конечная версия соглашения не содержит никаких упоминаний о «гарантиях безопасности» для Украины со стороны США. Сделка предусматривает создание специального фонда, в который Незалежная должна будет отчислять половину доходов от добычи полезных ископаемых и связанной с этим инфраструктуры.