Макрон: Сделка с США по редкоземам поможет гарантировать суверенитет Украины

Возможное соглашение Киева и Вашингтона по редкоземельным металлам поможет Украине сохранить суверенитет в будущем. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме.

«Приветствую ваше решение встретиться с президентом Зеленским и финализировать это важное для США и Украины соглашение по критически важным минералам и редкоземельным металлам <...>, которое также отражает, на мой взгляд, вашу заинтересованность в суверенной Украине», — подчеркнул глава Пятой республики, обращаясь к американскому коллеге.