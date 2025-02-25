Санкции против России
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 23:20

Макрон: Сделка с США по редкоземам поможет гарантировать суверенитет Украины

Возможное соглашение Киева и Вашингтона по редкоземельным металлам поможет Украине сохранить суверенитет в будущем. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме.

«Приветствую ваше решение встретиться с президентом Зеленским и финализировать это важное для США и Украины соглашение по критически важным минералам и редкоземельным металлам <...>, которое также отражает, на мой взгляд, вашу заинтересованность в суверенной Украине», — подчеркнул глава Пятой республики, обращаясь к американскому коллеге.

Макрон прибыл в Белый дом на переговоры, но Трамп его не встретил
Макрон прибыл в Белый дом на переговоры, но Трамп его не встретил

Недавно Трамп напомнил, что украинские власти сорвали первую сделку о сотрудничестве Киева и Вашингтона в сфере добычи редкоземельных металлов. При этом Штаты не станут терпеть эскалацию риторики со стороны Владимира Зеленского в вопросе природных ископаемых, предупреждали в Белом доме.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Эмманюэль Макрон
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar