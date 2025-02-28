Spectator: Залежи редкоземельных металлов на Украине сильно преувеличены

При этом Украина располагает запасами других минералов. К ним относятся уран, титан, литий, кобальт, графит, никель, медь, а также уголь и газ. Однако многие месторождения на территории страны разработаны в малых объёмах или вовсе не активны. Кроме того, Украина не имеет достаточных мощностей для переработки собственных ресурсов, говорится в статье.