Spectator: Залежи редкоземельных металлов на Украине сильно преувеличены
Украинские запасы редкоземельных металлов оказались сильно переоценёнными. Об этом пишет британский журнал Spectator, ссылаясь на оценку геологической службы.
«Согласно данным Геологической службы США, значительных залежей редкоземельных металлов (РЗМ) на Украине нет», — отмечает издание.
При этом Украина располагает запасами других минералов. К ним относятся уран, титан, литий, кобальт, графит, никель, медь, а также уголь и газ. Однако многие месторождения на территории страны разработаны в малых объёмах или вовсе не активны. Кроме того, Украина не имеет достаточных мощностей для переработки собственных ресурсов, говорится в статье.
Ранее украинское правительство одобрило договор с США о разработке полезных ископаемых. Киев намерен направить 50% будущих доходов от этих ресурсов в фонд, ориентированный на восстановление страны.
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