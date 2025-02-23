«Нефть, металлы и что угодно»: Трамп снова напомнил Зеленскому о цене военной помощи

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен вернуть деньги, выделенные на поддержку Украины, в том числе за счет её природных ресурсов.

«Мы требуем редкоземельные металлы, нефть и всё, что угодно, что сможем получить», — сказал Трамп, выступая на конференции консерваторов (CPAC).

На той же конференции Трамп повторно выразил оптимизм относительно быстрого завершения украинского конфликта. Он назвал происходящее «ужасным» и выразил уверенность, что «этому скоро придёт конец».